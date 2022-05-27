В России составили рейтинг самого опасного для детей интернет-контента

Автор идеи создания реестра токсичного контента в интернете Игорь Ашманов предложил организовать «антологию категорий» опасной информации. Цель — добиться того, чтобы цифровые платформы признали такой контент неприемлемым. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина поддержала инициативу и заявила, что такую систему нужно закрепить в законодательстве. А ещё «опасную» информацию следует блокировать без суда.

По мнению заседателей, наибольшую угрозу для детей и подростков представляет «зоопорнография». Кроме того, в топ-4 вошли «ориентация на причинение вреда жизни и здоровью», «киберунижения» и «онлайн-курсы для несовершеннолетних, обучающие зарабатывать посредством треш-стримов». Контент оценивали по 10-балльной шкале (10 баллов — самый «опасный»). В топе также были: информация о «межполовых отношениях, гендерной идентификации, семейных ценностях и воспитании» (8,4 балла), «компьютерные игры, популяризирующие преступный образ жизни» (7,5) и «ресурсы для сбора пользовательской информации и новостей категории „скандал-интриги“, „подслушано“ и их аналоги» (5,8).