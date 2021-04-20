Наука и технологии
Сегодня в 14:15
В России состоится чемпионат по компьютерным играм среди курьеров
Проведёт Delivery Club
Сервис доставки Delivery Club впервые проведёт чемпионат по киберспорту для своих курьеров. Они смогут соревноваться за призы в трёх играх: Dota 2, Warface и FIFA.
Поучаствовать в чемпионате смогут курьеры Delivery Club из любого города России. Они поедут в Москву, чтобы выиграть призы. Компания оплатит сотрудникам перелёт, проживание и питание.
Регистрация на чемпионат началась 20 апреля и продлится до 6 мая. С 10 мая начнётся отборочный онлайн-этап соревнований. 28 мая состоится финал. Все участники и призёры получат медали и памятные награды, а победители — кубки первенства. Delivery Club будет транслировать турнир для всех желающих.
В компании рассказали, что давно наблюдаю за тем, чем увлекаются курьеры сервиса, и знают, что большинство из них любят играть в компьютерные игры.