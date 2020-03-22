В России создадут 3D-карту Луны для выбора места высадки людей

Об этом пишет издание «РИА Новости», ссылаясь на директора Института космических исследований Российской академии наук (РАН). Он объяснил, что топографическую карту Луны впервые создадут с помощью стереосъёмки. Разрешение карты составит два-три метра. По словам специалиста, подобные «плоские» карты уже есть, но в России получат универсальную карту высот всей Луны с помощью обработки стереоизображений и анализа освещённости.

Высота орбиты «Луны-26» составит около 60 километров. Это должно быть оптимальным значением для корректной работы стереокамеры. Полную карту Луны намерены отснять за первый год полёта станции. Запуск «Луны-26» запланирован на 2024 год.