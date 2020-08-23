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В России создадут аналог «неточному» американскому тесту скорости интернета Speedtest

Разработкой займётся Минкомсвязь
Замглавы Минкомсвязи Олег Иванов сообщил, что ведомство создаст аналог «неточному» американскому тесту скорости интернета Speedtest.

Об этом он рассказал в интервью проекту «Цифровая журналистика». Иванов заявил, что российский Speedtest точно нужно делать. Минкомсвязь, вероятно, займётся этим в ближайшее время.

Иванов также отметил, что существующий на рынке американский сервис Speedtest «зачастую показывает неверные данные». По словам чиновника, связано это с тем, что провайдеры интернета «закачивают себе тестовые файлы», в результате чего абонент измеряет скорость не в интернете, а только до канала своего провайдера. «Вам нужно, чтобы у вас быстро скачивался ролик с YouTube или ВК — вот это вам нужно, а ресурсы располагаются не у вашего провайдера», — отметил Иванов.

Кроме того, российский «сертифицированный Speedtest», которому можно доверять, понадобится, чтобы ввести требования к операторам по качеству услуг связи.