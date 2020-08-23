В России создадут аналог «неточному» американскому тесту скорости интернета Speedtest

Об этом он рассказал в интервью проекту «Цифровая журналистика». Иванов заявил, что российский Speedtest точно нужно делать. Минкомсвязь, вероятно, займётся этим в ближайшее время.

Иванов также отметил, что существующий на рынке американский сервис Speedtest «зачастую показывает неверные данные». По словам чиновника, связано это с тем, что провайдеры интернета «закачивают себе тестовые файлы», в результате чего абонент измеряет скорость не в интернете, а только до канала своего провайдера. «Вам нужно, чтобы у вас быстро скачивался ролик с YouTube или ВК — вот это вам нужно, а ресурсы располагаются не у вашего провайдера», — отметил Иванов.

Кроме того, российский «сертифицированный Speedtest», которому можно доверять, понадобится, чтобы ввести требования к операторам по качеству услуг связи.