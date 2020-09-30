В России создадут аналог TikTok для школьников

По словам Кравцова, в социальной сети для школьников будет образовательный контент, «развивающий, интересный». Создатели намерены избавить будущий сервис от негативной информации, которая могла бы повлиять на школьников.

Также Кравцов напомнил, что Минпросвещения делает свой сервис для видеосвязи, который выступит отечественным аналогом Zoom. Его разработка тоже ведётся совместно с Mail.ru Group.

Напомним, TikTok недавно попал в центр скандала. Власти США решили запретить доступ к нему в стране, из опасений, что китайские создатели сервиса могут использовать данные американских пользователей.