В России создадут беспилотник-«невидимку» для быстрой эвакуации раненых

Беспилотник сможет перевозить до 100 кг груза — раненых планируют размещать в специальных контейнерах из легких композитных материалов с системами жизнеобеспечения. Такие контейнеры уже подготовлены для использования в зоне СВО.

Для защиты от вражеских радаров и систем ПВО беспилотник создают с использованием стелс-технологий и специального полимерного покрытия, которое снизит его заметность на радаре и в инфракрасном спектре. Кроме того, аппарат получит навигацию, которая позволит обходить опасные зоны, работать в условиях радиоэлектронной борьбы и избегать поражения.

Сейчас готовится экспериментальный образец, и вскоре планируется согласовать его испытательные полеты с Росавиацией. В будущем беспилотник смогут улучшить, увеличив грузоподъемность до 200 кг.