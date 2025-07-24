Наука и технологии
Опубликовано 24 июля 2025, 15:18
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В России создадут беспилотник-«невидимку» для быстрой эвакуации раненых

На что он будет способен
В России разрабатывают тяжелый беспилотник коптерного типа под названием «Илья Муромец» для быстрой эвакуации тяжелораненых с поля боя, пишет ТАСС. Об этом рассказал исполнительный директор конструкторского бюро «Спектр» Андрей Братеньков.
В России создадут беспилотник-«невидимку» для быстрой эвакуации раненых

© Ferra.ru

Беспилотник сможет перевозить до 100 кг груза — раненых планируют размещать в специальных контейнерах из легких композитных материалов с системами жизнеобеспечения. Такие контейнеры уже подготовлены для использования в зоне СВО.

Для защиты от вражеских радаров и систем ПВО беспилотник создают с использованием стелс-технологий и специального полимерного покрытия, которое снизит его заметность на радаре и в инфракрасном спектре. Кроме того, аппарат получит навигацию, которая позволит обходить опасные зоны, работать в условиях радиоэлектронной борьбы и избегать поражения.

Сейчас готовится экспериментальный образец, и вскоре планируется согласовать его испытательные полеты с Росавиацией. В будущем беспилотник смогут улучшить, увеличив грузоподъемность до 200 кг.