В России создадут боеприпасы с искусственным интеллектом

Сообщается, что комплекс позволит повысить точность поражения целей даже в условиях, если ведётся радиоэлектронная борьба, то есть имеются помехи. Система радиоэлектронной защиты комплекса позволяет получить информацию о целях, по сути, сводит на нет работу средств РЭБ.

Как отметил представитель Ростеха, боеприпасы с функцией искусственного интеллекта — наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Сейчас разработчики должны сделать «умную» начинку досягаемой для средств радиоэлектронной борьбы.

Комплекс создали в новосибирском Научно-исследовательском институте электронных приборов. Это предприятие специализируется на системах ближней локации и авионики для боеприпасов.