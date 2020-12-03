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В России создадут боеприпасы с искусственным интеллектом

Им будут не страшны системы РЭБ
Предприятие «Техмаш» госкорпорации Ростех разработало программно-аналитический комплекс для «умных» боеприпасов. Такое оружие с искусственным интеллектом называют самым эффективным для современной войны.

Сообщается, что комплекс позволит повысить точность поражения целей даже в условиях, если ведётся радиоэлектронная борьба, то есть имеются помехи. Система радиоэлектронной защиты комплекса позволяет получить информацию о целях, по сути, сводит на нет работу средств РЭБ.

Как отметил представитель Ростеха, боеприпасы с функцией искусственного интеллекта — наиболее эффективные средства поражения в условиях современного боя. Сейчас разработчики должны сделать «умную» начинку досягаемой для средств радиоэлектронной борьбы.

Комплекс создали в новосибирском Научно-исследовательском институте электронных приборов. Это предприятие специализируется на системах ближней локации и авионики для боеприпасов.