В России создадут бронированный противогаз

Разработка называется комплексным средством защиты головы (КСЗГ). Она включает в себя дыхательную маску с фильтрующими элементами по бокам и стандартный бронешлем. Кроме того, комплекс дополняют очки для защиты глаз.

Шлем, кстати, берётся из армейской экипировки «Ратник». В фильтрах применяется активированный уголь. Ещё в системе очистки воздуха есть два микровентилятора, которые создают избыточное давление в подшлемном пространстве.

Сообщается, что новый КСЗГ более удобен и комфортен в использовании, чем противогаз. Также у меня можно заменять фильтры, не снимая шлема.