Наука и технологии
Сегодня в 13:29
В России создадут бронированный противогаз
Он удобнее обычного
В России создают бронированный противогаз. Специалисты хотят вставить воздушные фильтры в защитный бронешлем. А вот неудобной резиновой маски у такого противогаза не будет.
Разработка называется комплексным средством защиты головы (КСЗГ). Она включает в себя дыхательную маску с фильтрующими элементами по бокам и стандартный бронешлем. Кроме того, комплекс дополняют очки для защиты глаз.
Шлем, кстати, берётся из армейской экипировки «Ратник». В фильтрах применяется активированный уголь. Ещё в системе очистки воздуха есть два микровентилятора, которые создают избыточное давление в подшлемном пространстве.
Сообщается, что новый КСЗГ более удобен и комфортен в использовании, чем противогаз. Также у меня можно заменять фильтры, не снимая шлема.