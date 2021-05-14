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Наука и технологии
Сегодня в 13:29

В России создадут бронированный противогаз

Он удобнее обычного
В России создают бронированный противогаз. Специалисты хотят вставить воздушные фильтры в защитный бронешлем. А вот неудобной резиновой маски у такого противогаза не будет.

Разработка называется комплексным средством защиты головы (КСЗГ). Она включает в себя дыхательную маску с фильтрующими элементами по бокам и стандартный бронешлем. Кроме того, комплекс дополняют очки для защиты глаз.

Шлем, кстати, берётся из армейской экипировки «Ратник». В фильтрах применяется активированный уголь. Ещё в системе очистки воздуха есть два микровентилятора, которые создают избыточное давление в подшлемном пространстве.

Сообщается, что новый КСЗГ более удобен и комфортен в использовании, чем противогаз. Также у меня можно заменять фильтры, не снимая шлема.