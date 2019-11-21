В России создадут быстрый интернет для самолётов и поездов

Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе Национальной технологической инициативы (НТИ). Будет создана принципиально новая беспроводная система связи, которая сможет работать в транспорте, движущемся с высокими скоростями. При этом система будет совместима со стандартами спутниковой связи, а также 3G, 4G и 5G. Уже к 2022 году авторы проекта намерены создать первый экспериментальный сегмент сети, который будет состоять из десяти ретрансляторов с радиусом действия в 150 км.

Транспортные средства же оснастят специальными приёмниками. Через шлюз пассажиры смогут подключиться к высокоскоростному интернету по Wi-Fi, 4G и т.д.

Особенность новой системы заключается в том, что сигнал в ней не рассеивается, а «целится» в конкретное абонентское устройство.

В самолётах стоимость доступа к такой сети хотят установить в размере 300 рублей. О другом транспорте информации пока нет. К 2025 году быстрый интернет должен заработать на направлении Москва-Адлер.