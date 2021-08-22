В России создадут дроны-камикадзе для установки на корабли

В России создадут дроны-камикадзе для установки на кораблиОни увеличат боевые возможности судов
Об этом «РИА Новости» рассказал руководитель спецпроектов компании Никита Хамитов. «В инициативном порядке мы начали разработку совершенно новой модификации комплекса "КУБ", предназначенной для морского базирования. Система, установленная на скоростных транспортно-десантных кораблях и катерах специального назначения, значительно увеличивает их боевые возможности», — сообщил он.
Ранее ZALA Aero представила систему воздушного минирования, состоящую из российских беспилотников «Ланцет». Термин «воздушное минирование» обозначает операцию, когда несколько дронов патрулируют пространство и тем самым представляют для вражеских беспилотников непреодолимую преграду. Аппараты «Ланцет», кстати, не являются новыми. Они уже несколько лет применяются в Сирии.