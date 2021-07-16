В России создадут двигатель нового поколения для боевых самолётов

Об этом рассказал заместитель генерального директора Объединённой двигателестроительной корпорации по стратегии Михаил Ремизов. По его словам, специалисты сейчас работают по нескольким перспективным направлениям. Помимо двигателя шестого поколения, это комбинированная силовая установка, технологии «более электрического двигателя».

Также Ремизов рассказал, что для изготовления двигателя шестого поколения нужно государственное решение и финансирование.

Пока в России разрабатываются только двигатели пятого поколения. Это «Изделие 30» для истребителя пятого поколения Су-57 и «Изделие РФ» для перспективного авиационного комплекса дальней авиации ПАК ДА.

Сегодня СМИ сообщили, что в двигателях для американских истребителей F-35 обнаружили неполадки. Из-за этого самолёты находятся в нелётном состоянии.