В России создадут единую базу данных жителей страны

В эту федеральную базу данных будет входить базовая информация — фамилия, имя, отчество, дата и место рождения и смерти, пол (и сведения о том, менялся ли он), СНИЛС, ИНН. Кроме того, в регистр включат сведения о семейном положении, родственных связях и др.

В базу войдут существующие данные, которые есть у государственных и муниципальных органов госвласти, местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами.

В законе также описано понятие идентификатора, который будет присваиваться каждому человеку. За федеральный ресурс о населении будет ответственна Федеральная налоговая служба (ФНС) России.

Сообщается, что благодаря базе можно будет рассчитать доход каждой семьи и среднедушевые доходы. Регистр также будет выполнять статистическую функцию.