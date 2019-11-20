В России создадут инструмент для отслеживания интернет-активности каждого человека

Система будет фиксировать цифровой след пользователей. Так называют совокупность информации о действиях человека в цифровом пространстве. Может включать в себя данные из интернета и телевидения.

«Это мегапроект, который позволяет собирать данные и предлагать их для развития других проектов. Платформа поможет сформировать цифровой след каждого человека, на основе чего можно создать его цифровой двойник — нейропрофиль», — объяснил один из авторов проекта.

Сообщается, что платформа будет собирать данные из открытых источников, от физических лиц и от различных партнёров. На каких условиях будет собираться информация, пока неизвестно. Также неясно, будут ли учёные перепродавать данные.