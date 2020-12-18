В России создадут киберполицию

Об этом журналистам рассказал замглавы МВД Игорь Зубов. По его словам, сейчас можно говорить о феномене негативного влияния на массовое сознание молодёжи. Якобы это одна из причин создания киберполиции. Зубов уточнил, что учреждение новой структуры вопрос не одного дня, он требует много времени, денег и других ресурсов.

Также замглавы МВД рассказал, что во время пандемии выросло число киберпреступлений, хотя общий уровень преступности в стране остался прежним. «И мы в определённой мере можем говорить о том, что длительное время мы все, всё наше общество, молодёжь испытываем огромнейшее информационное давление деструктивного плана», — заявил Зубов.