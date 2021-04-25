В России создадут комплекс боевых роботов

Как пишет радио «Спутник», комплекс разрабатывают на базе боевой машины пехоты БМП-3. Уже создан действующий прототип.

Предполагается, что масса боевой машины составит 18,7 тонны, а мощность двигателя — 500 л.с. Запаса топлива в комплексе будет хватать на 600 километров. Машина сможет разгоняться до 70 километров в час по дороге с твёрдым покрытием.

Роботизированный комплекс будет вооружён 30-мм пушкой 2А42 с дальностью стрельбы до 400 метров, модернизированным танковым пулемётом Калашникова ПКТМ калибра 7,62 мм, четырьмя установками противотанкового ракетного комплекса «Корнет» с дальностью стрельбы до 8-10 километров. Кроме того, комплекс сможет работать с беспилотными летательными аппаратами.