Наука и технологии
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В России создадут комплексы ПВО с лазерами и микроволновым излучением
Но когда они появятся на вооружении, неизвестно
Начальник войсковой противовоздушной обороны Вооружённых сил (ВС) России рассказал журналистам, что российские оборонные предприятия занимаются разработкой комплексов на новых физических принципах.
Об этом говорится в материале газеты «Красная звезда». Под оружием на новых физических принципах имеются в виду комплексы с микроволновыми излучателями и боевые лазерные установки. Такие вооружения должны обходиться дешевле традиционных. А стоимость выстрела для противовоздушной обороны — актуальный вопрос. Противник, например, может использовать для обстрела дешёвые боеприпасы, а для их перехвата придётся применять дорогостоящие противоракеты.
Когда российские войска смогут получить новые комплексы ПВО с боевыми лазерами и микроволновыми излучателями, собеседник не сообщил.
Напомним, в 2018 году Министерство обороны России приняло на вооружение мобильный боевой лазерный комплекс «Пересвет».