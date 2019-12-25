В России создадут комплексы ПВО с лазерами и микроволновым излучением

Об этом говорится в материале газеты «Красная звезда». Под оружием на новых физических принципах имеются в виду комплексы с микроволновыми излучателями и боевые лазерные установки. Такие вооружения должны обходиться дешевле традиционных. А стоимость выстрела для противовоздушной обороны — актуальный вопрос. Противник, например, может использовать для обстрела дешёвые боеприпасы, а для их перехвата придётся применять дорогостоящие противоракеты.

Когда российские войска смогут получить новые комплексы ПВО с боевыми лазерами и микроволновыми излучателями, собеседник не сообщил.

Напомним, в 2018 году Министерство обороны России приняло на вооружение мобильный боевой лазерный комплекс «Пересвет».