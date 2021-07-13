В России создадут конкурента американскому истребителю F-35

Эксперт отметил, что на это указывают тизеры на английском языке, а также регионы, которые представляют пилоты в опубликованном Ростехом видеоролике. Специалисты выразил уверенность в том, что демонстрация самолёта на МАКС-2021 «произведёт эффект разорвавшейся бомбы». Немаловажно то, что на выставке будут присутствовать более 120 делегаций из 65 стран мира.