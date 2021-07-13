В России создадут конкурента американскому истребителю F-35

Наука и технологии
Сегодня в 16:14
В России создадут конкурента американскому истребителю F-35Представят его 20 июля
Сегодня стало известно, что на авиасалоне МАКС-2021 Россия представит новый боевой самолёт. Про него пока есть мало информации. Исполнительный директор отраслевого агентства «Авиапорт» сообщил, что перспективный истребитель станет конкурентом американскому F-35 пятого поколения.
Эксперт отметил, что на это указывают тизеры на английском языке, а также регионы, которые представляют пилоты в опубликованном Ростехом видеоролике. Специалисты выразил уверенность в том, что демонстрация самолёта на МАКС-2021 «произведёт эффект разорвавшейся бомбы». Немаловажно то, что на выставке будут присутствовать более 120 делегаций из 65 стран мира.
Технические характеристики истребителя пока неизвестны. Ясно только, что самолёт будет обладать низкой заметностью в различных диапазонах, высокой тяговооружённостью, большой боевой нагрузкой, передовым набором авиационных средств поражения.
Премьера самолёта ожидается 20 июля.