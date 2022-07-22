В России создадут конкурента Android

Ранее «НТЦ ИТ Роса» специализировалась на создании операционных систем на базе Linux для серверов и стационарных компьютеров. В 2014 году компания зарегистрировала права на компьютерную программу Rosa Mobile.

Сейчас в реестре российского софта есть только одна операционка для мобильных устройств — «Аврора», которую разрабатывает компания «Открытая мобильная платформа». Над чем-то подобным работает и «Лаборатория Касперского».

Эксперты отметили, что создавать принципиально новую операционную систему дорого, в России для этого нет ресурсов. «Смысла разрабатывать с нуля нет. Цель, скорее, заключается в том, чтобы сделать устройство безопасным. Если "снести" имеющуюся ОС нельзя, можно поверх запустить своё решение», — добавил создатель LiveInternet Герман Клименко.