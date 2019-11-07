В России создадут квантовый компьютер за 24 млрд рублей

Об этом журналистам рассказал представитель «Росатома». Помимо бюджетных денег госкорпорация будет использовать собственные, а также средства других компаний. Проект планируют завершить к 2024 году.

К тому времени должны быть созданы четыре типа квантовых компьютеров размером от 50 до 100 кубитов (кубит — это простейший элемент квантового компьютера).

Сообщается, что пока в России удалось создать только двухкубитные системы. В то же самое время американские и европейские учёные уже работают над устройствами размером от 50 до 70 кубитов.

«Росатом» планирует достичь квантового превосходства, как и Google. При этом процессоры для компьютеров, скорее всего, будут производиться в России, а лазеры или измерительная техника — покупаться за рубежом.