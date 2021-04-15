Наука и технологии
Сегодня в 16:04
В России создадут лёгкую реактивную систему залпового огня
Будет ставиться на автомобиль
СМИ сообщили, что российская армия может вооружиться новыми лёгкими реактивными системами залпового огня (РСЗО). Их уже разрабатывают специалисты НПО «СПЛАВ», которое входит в концерн «Техмаш».
Новые РСЗО будут устанавливаться на автомобили. Системы смогут использовать 80-мм неуправляемые авиационные ракеты.
Как пишут СМИ, лёгкая реактивная система залпового огня уже была презентована военным. Они одобрили новинку.
«Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО. За основу создания данного образца вооружения приняли неуправляемые авиационные ракеты типа С-8», — рассказал исполнительный директор «НПК "Техмаш» Александр Кочкин.
Отмечается, что с помощью указанных ракет можно уничтожать живую силу, бронетехнику и защищенные объекты противника.