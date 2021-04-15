В России создадут лёгкую реактивную систему залпового огня

Новые РСЗО будут устанавливаться на автомобили. Системы смогут использовать 80-мм неуправляемые авиационные ракеты.

Как пишут СМИ, лёгкая реактивная система залпового огня уже была презентована военным. Они одобрили новинку.

«Военные рекомендовали автомобильное базовое шасси, а также задачи, которые должно решать на поле боя такое мини-РСЗО. За основу создания данного образца вооружения приняли неуправляемые авиационные ракеты типа С-8», — рассказал исполнительный директор «НПК "Техмаш» Александр Кочкин.

Отмечается, что с помощью указанных ракет можно уничтожать живую силу, бронетехнику и защищенные объекты противника.