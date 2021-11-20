В России создадут невосприимчивые к морозам мандарины

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В России создадут невосприимчивые к морозам мандариныА также раннеспелые
Учёные Субтропического научного центра Российской академии наук выведут новый сорт мандаринов, которым будут не страшны морозы. Это позволит увеличить урожайность цитрусовых.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией селекции отдела генетических ресурсов растений, кандидата сельскохозяйственных наук Раису Кулян. Она рассказала, что учёные будут использовать метод многоступенчатой гибридизации с включением холодостойких сородичей цитрусовых Это позволит вывести мандарины, способные переносить кратковременные пониженные температуры и некомфортные зимние условия.
Сейчас мандарины полностью вымерзают при температуре минус 12 градусов по Цельсию. Помимо повышения морозостойкости, учёные хотят добиться раннеспелости цитрусовых.
Отмечается, что в Сочи уже начался сезон сбора урожая мандаринов. Благодаря сухой осени удалось приступить к сбору вовремя.
Источник: ТАСС