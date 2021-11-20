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В России создадут невосприимчивые к морозам мандарины

А также раннеспелые
Учёные Субтропического научного центра Российской академии наук выведут новый сорт мандаринов, которым будут не страшны морозы. Это позволит увеличить урожайность цитрусовых.
В России создадут невосприимчивые к морозам мандарины

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заведующую лабораторией селекции отдела генетических ресурсов растений, кандидата сельскохозяйственных наук Раису Кулян. Она рассказала, что учёные будут использовать метод многоступенчатой гибридизации с включением холодостойких сородичей цитрусовых Это позволит вывести мандарины, способные переносить кратковременные пониженные температуры и некомфортные зимние условия.

Сейчас мандарины полностью вымерзают при температуре минус 12 градусов по Цельсию. Помимо повышения морозостойкости, учёные хотят добиться раннеспелости цитрусовых.

Отмечается, что в Сочи уже начался сезон сбора урожая мандаринов. Благодаря сухой осени удалось приступить к сбору вовремя.

Источник: ТАСС
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