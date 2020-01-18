В России создадут новую ракету для поражения наземных целей

Об этом пишет издание Aviation Week. Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.

Журналисты попытались определить габариты ракеты по модели. Если она выполнена в том же масштабе, что и модель Х-35УЭ рядом, то длина МММ АСП может быть равна трём метрам, а диаметр — 230-240 миллиметрам. Весить оружие может всего 200-220 килограммов.

Если расчёты верны, то МММ АСП может стать одной из самых маленьких российских ракет воздушного базирования.