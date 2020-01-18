Наука и технологии
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В России создадут новую ракету для поражения наземных целей
Пока показана только модель
Президент России недавно посетил Севастополь, где ему показали модель перспективной ракеты, обозначенной как Межвидовое малогабаритное модульное авиационное средство поражения, или МММ АСП.
Об этом пишет издание Aviation Week. Сообщается, что ракета предназначена для поражения топливных складов, солдат, различных надводных целей, опорных пунктов, а также самолётов и вертолётов на стоянках.
Журналисты попытались определить габариты ракеты по модели. Если она выполнена в том же масштабе, что и модель Х-35УЭ рядом, то длина МММ АСП может быть равна трём метрам, а диаметр — 230-240 миллиметрам. Весить оружие может всего 200-220 килограммов.
Если расчёты верны, то МММ АСП может стать одной из самых маленьких российских ракет воздушного базирования.