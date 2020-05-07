В России создадут новый бронетранспортёр для Крайнего Севера

О планах рассказал собственно гендиректор предприятия Александр Красовицкий. По его словам, идёт работа над новым гусеничным бронетранспортёром, который сможет выполнять боевые задачи в условиях Крайнего Севера.

В настоящее время идёт проектирование бронемашины. Красовицкий не стал раскрывать сроки выпуска и характеристики машины. «Всему своё время», — отметил он.

Напомним, на днях СМИ писали, что российская армия в этом году получит много единиц новой бронетехники. В частности, танки Т-72Б3М, БМП-3, модернизированные БМП-2, бронетранспортёры БТР-82А и БТР-82АМ, бронеавтомобили «Тайфун» и «Тигр». Кроме того, военные получат самоходные гаубицы «Мста-С».

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