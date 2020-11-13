Наука и технологии
Сегодня 16:05
В России создадут новый огнемёт
В состав огнемётного комплекта включат беспилотники
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБ) Вооружённых Сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов рассказал журналистам, что в стране создают новый огнемёт.
Как пишет «Российская газета», новое оружие позволит российским огнемётчикам применять боеприпасы различного назначения и современный всесуточный прицельный комплекс. Благодаря этому вырастет эффективность выполнения боевых задач.
Помимо этого в составе нового огнемётного комплекта будут применять беспилотники. Они позволят наносить удары по цели с верхней полусферы.
В России сейчас также идёт модернизация боевых машин тяжёлой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепёк». Они станут лучше защищены от противотанкового оружия. Система будет стрелять дальше и точнее. Площадь поражения увеличится, а расход боеприпасов наоборот уменьшится.