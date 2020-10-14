Наука и технологии
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В России создадут новый самолёт «судного дня»
Вместо Ил-80
Источник в самолётостроительной отрасли рассказал журналистам, что в России создадут новый самолёт «судного дня». Так называют воздушные пункты управления войсками.
Планируется перенести эти пункты с Ил-80 на Ил-96-400М. Ожидается, что это значительно увеличит время боевого дежурства в воздухе и увеличит зону охвата управления войсками.
ТАСС отмечает, что, по данным из открытых источников, на вооружение России принято четыре Ил-80. Их, кстати, построили на базе пассажирских Ил-86.
Название самолёт «судного дня» воздушным пунктам управления дали в США. Эти самолёты можно задействовать в ядерной войне, если наземные командные пункты будут уничтожены. В США в роли таких воздушных судов выступают E-4B на базе лайнеров Boeing 747.