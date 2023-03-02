В России создадут новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от США

Со временем США теряют свои лидирующие позиции в мире, в чем они винят Россию, пишут военные в статье. В результате растет агрессия Вашингтона против Москвы. Авторы материала считают, что Соединенные Штаты планируют уничтожить Россию в рамках "Стратегической (глобальной) многосферной операции". В рамках этой операции Пентагон подразумевает поражение не менее 65-70% стратегических ядерных сил России обычным мгновенным глобальным ударом, нейтрализацию российских носителей ядерного оружия глобальной системой ПРО и нанесение по России минимально достаточного ядерного удара для ее уничтожения.

Поэтому в России разрабатывают "операцию стратегических сил сдерживания". Такие действия предполагают использование "современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".