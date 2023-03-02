В России создадут новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от США

В России создадут новый вид военных операций с применением ядерного оружия для защиты от СШАКоторые также могут применить ЯО
Россия разрабатывает новый вид военных операций с применением ядерного оружия. Все ради защиты от возможной агрессии со стороны США, сообщается в статье первого заместителя командующего Ракетными войсками стратегического назначения генерал-лейтенанта Игоря Фазлетдинова и полковника в отставке В.И. Лумпова для журнала “Военная мысль”, издаваемого Минобороны.
Фото: macrovector / FreePic
Со временем США теряют свои лидирующие позиции в мире, в чем они винят Россию, пишут военные в статье. В результате растет агрессия Вашингтона против Москвы. Авторы материала считают, что Соединенные Штаты планируют уничтожить Россию в рамках "Стратегической (глобальной) многосферной операции". В рамках этой операции Пентагон подразумевает поражение не менее 65-70% стратегических ядерных сил России обычным мгновенным глобальным ударом, нейтрализацию российских носителей ядерного оружия глобальной системой ПРО и нанесение по России минимально достаточного ядерного удара для ее уничтожения.
Поэтому в России разрабатывают "операцию стратегических сил сдерживания". Такие действия предполагают использование "современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений с учетом новейших военных технологий".