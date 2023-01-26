В России создадут огромный комплекс по выпуску деталей для авиадвигателей

Издание пишет, что "Ростех" хочет объединить на этой площадке производства двух компаний — ПК “Салют” и Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева. На новых заводах планируется выпускать комплектующие для самолетных двигателей ПД-14, ПД-8 и вертолетных двигателей ВК-650В, ВК-1600В.

Проектная документация находится на стадии окончательного согласования. Местом базирования комплекса выбрана территория “Салюта” на проспекте Буденного. Туда будет перенесено производство Московского машиностроительного предприятия им. В.В. Чернышева, расположенное сейчас в районе Тушино.

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