Наука и технологии
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В России создадут первый летающий автомобиль
В Новосибирске уже построили проектную лабораторию
В Сибирском НИИ авиации (СибНИА) в Новосибирске создали проектную лабораторию для разработки первого российского летающего автомобиля. Он должен будет двигаться со скоростью более 300 километров в час.
Об этом журналистам рассказала пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ). Согласно их сообщению, в лаборатории создадут «демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой».
По планам разработчиков, аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером всего 50 метров. Дальность полёта «автомобиля» составит тысячу километров, масса полезной нагрузки — 500 килограммов, а скорость, как мы уже упоминали, — 300 километров в час.
Следующие четыре года специалисты будут продумывать технический облик аппарата, проводить испытания моделей и создавать полномасштабный демонстратор «автомобиля».
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