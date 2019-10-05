В России создадут первый летающий автомобиль

Об этом журналистам рассказала пресс-служба Фонда перспективных исследований (ФПИ). Согласно их сообщению, в лаборатории создадут «демонстратор транспортного беспилотника сверхкороткого взлёта и посадки с гибридной силовой установкой».

По планам разработчиков, аппарат сможет взлетать и садиться на площадку размером всего 50 метров. Дальность полёта «автомобиля» составит тысячу километров, масса полезной нагрузки — 500 килограммов, а скорость, как мы уже упоминали, — 300 километров в час.

Следующие четыре года специалисты будут продумывать технический облик аппарата, проводить испытания моделей и создавать полномасштабный демонстратор «автомобиля».