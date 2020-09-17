В России создадут пистолетный патрон для бесшумной и беспламенной стрельбы

Скорость пули калибра 9х19 мм будет дозвуковой. В пресс-службе Ростеха напомнили, что сейчас среди основных пистолетных патронов калибра 9х19 мм на вооружении силовых ведомств нет патронов, которые могли бы обеспечить бесшумную и беспламенную стрельбу.

Новинка с дозвуковой скоростью пули с использованием прибора бесшумной стрельбы позволит решить эту проблему. Кроме того, патрон снизит рикошетирующее действие пули. Разработка повысит комфорт и безопасность стрелка — снизит воздействие на его органы слуха.

«Применение разрабатываемого патрона позволит повысить эффективность и боевые возможности специальных подразделений различных силовых ведомств России», — рассказал представитель ЦНИИточмаш.