В России создадут программу для предсказания массовых беспорядков

Наука и технологии
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В России создадут программу для предсказания массовых беспорядковБудут ли прогнозировать мирные митинги, неясно
«Ростех» работает над программным обеспечением, которое поможет властям предсказывать «массовые беспорядки» и предотвращать их. Программа будет анализировать сообщения в СМИ, данные соцсетей, камер видеонаблюдения и т.д.
Программное обеспечение должно быть готов к 2022 году. В его основе будут лежать методы машинного обучения. В России уже разработали проект методики прогнозно-аналитической модели «Массовые беспорядки». Там даны определения «митинга», «политического конфликта», «протестного потенциала», «религиозного конфликта», «антиполицейских проявлений» и т. д. В качестве примеров массовых беспорядков приводятся столкновение между мигрантами и националистами на Хованском кладбище в Москве в 2016 году.
Если массовые беспорядки уже начались, программа будет анализировать число участников митинга, их поведение, направление движения толпы и др.
Источник: Коммерсант