В России создадут программу для предсказания массовых беспорядков

Программное обеспечение должно быть готов к 2022 году. В его основе будут лежать методы машинного обучения. В России уже разработали проект методики прогнозно-аналитической модели «Массовые беспорядки». Там даны определения «митинга», «политического конфликта», «протестного потенциала», «религиозного конфликта», «антиполицейских проявлений» и т. д. В качестве примеров массовых беспорядков приводятся столкновение между мигрантами и националистами на Хованском кладбище в Москве в 2016 году.

Если массовые беспорядки уже начались, программа будет анализировать число участников митинга, их поведение, направление движения толпы и др.