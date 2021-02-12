В России создадут ракету для защиты Земли от астероидов

Над проектом работают учёные из Государственного ракетного центра им. академика В.П.Макеева совместно с инженерами из ЮУрГУ и АО «НИИМаш». Специалисты ЮУрГУ, в частности, создадут многоразовую одноступенчатую космическую ракету-носитель. Она сможет доставлять на околоземную орбиту до семи тонн полезного груза. Между полётами ракету смогут готовить всего за 24 часа.

Пресс-служба АО «НИИМаш» сообщает, что первый опытный образец ракеты-носителя специалисты намерены опробовать только в 2028 году.

Ранее СМИ уже писали, что в России идёт разработка многоразовой одноступенчатой ракеты-носителя.