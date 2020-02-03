В России создадут ресурс для жалоб на мошенничество в интернете

В проекте Генпрокуратуры приводятся данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМа), согласно которым каждый третий человек в России сталкивался с кибермошенничеством. Каждый десятый же получил от этого реальный ущерб.

При этом в России нет механизма подачи гражданами сообщений о правонарушениях в киберпространстве. Да и специальной структуры для оперативной работы по поводу киберинцидентов тоже нет.

Из-за специфичности киберпреступлений в России хотят создать ресурс для жалоб на мошенничество в интернете. Он может появиться в рамках Единого портала госуслуг. Ресурс позволит собирать, хранить и систематизировать информацию от граждан, взаимодействовать с другими структурами в сфере кибербезопасности, создать чёрный список фишинговых и мошеннических сайтов.