В России создадут робота для радиационной, химической и биологической разведки

Разработка происходит в рамках гособоронзаказа, пишет ТАСС. В комплекс войдут как наземные роботы, так и беспилотные летательные аппараты. Система сможет выполнять все задачи радиационной, химической и биологической разведки, а также участвовать в устранении последствий удара оружием массового поражения. В мирное время комплекс можно будет использовать при авариях на различных опасных объектах.

Недавно стало известно, что российский военный робот «Маркер» сможет вести бой в тысяче километров от человека-оператора. Этот робот представляет собой экспериментальную платформу для проверки технологий робототехники, в том числе технического зрения и автономного использования.