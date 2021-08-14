В России создадут робота противовоздушной обороны

Как пишет «РИА Новости», такого робота могли бы вооружить зенитными ракетами «Игла-С» или «Верба». Таким образом комплекс станет системой противовоздушной обороны ближнего действия.

По словам источника, таких роботов можно было бы использовать в полностью автоматизированном режиме. Это усилило бы возможности войсковой ПВО, а именно в мотострелковых и танковых подразделениях.

При этом основной задачей робота ПВО была бы борьба с летательными аппаратами и средствами воздушного нападения, которые передвигаются на малых и предельно малых высотах.

Сейчас робототехнические комплексы «Уран-9» вооружены 30-миллиметровой автоматической пушкой, противотанковыми управляемыми ракетами «Атака» и огнемётами «Шмель».