В России создадут роботизированную руку для печати кожи прямо на пациенте

Такая технология может пригодиться, если нужно восстановить ткань на местах ожогов и повреждений. Для этой цели учёные изобрели роботическую руку, которая может «запечатывать такой дефект» прямо на пациенте. Если обычный принтер печатает на гладкой, ровной поверхности, то биопринтер in situ может делать это на кривой поверхности, например, животе пациента.

«По времени на лабораторных животных такой метод печати занимал 20-30 минут. Пока его можно применить только для кожи, потому что достаточно, условно, пять слоев нанести и у вас уже тоненькая кожа образовалась. С другими органами будет сложнее», — рассказали исследователи.