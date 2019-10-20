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В России создадут роботов-помощников для космонавтов на Луне
Правда, видимо, готовы они будут очень не скоро
Стало известно, что специалисты головного научного института «Роскосмоса» ЦНИИмаш создадут роботов-помощников для космонавтов на поверхности и орбите Луны. Для их разработки будут использоваться данные испытаний, собранные во время полётов российских автоматических станций на спутник Земли.
Платформы аппаратов будут служить в качестве прототипов для новых роботизированных систем. Эти системы хотят использовать для поддержки космонавтов.
Например, на базе орбитального аппарата «Луна-Ресурс-1» и посадочного модуля «Луна-Грунт» можно будет создать многоразовые системы взлёта и посадки.
Известно, что в 2021 году в космос запустят автоматическую станцию «Луна-25». В 2024 и 2025 — орбитальные станции «Луна-26» и «Луна-27». В 2027 — к Луне отправится станция «Луна-28» с грунтозаборным устройством.
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