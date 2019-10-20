В России создадут роботов-помощников для космонавтов на Луне

Платформы аппаратов будут служить в качестве прототипов для новых роботизированных систем. Эти системы хотят использовать для поддержки космонавтов.

Например, на базе орбитального аппарата «Луна-Ресурс-1» и посадочного модуля «Луна-Грунт» можно будет создать многоразовые системы взлёта и посадки.

Известно, что в 2021 году в космос запустят автоматическую станцию «Луна-25». В 2024 и 2025 — орбитальные станции «Луна-26» и «Луна-27». В 2027 — к Луне отправится станция «Луна-28» с грунтозаборным устройством.