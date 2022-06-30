В России создадут самолёт короткого взлёта

Об этом рассказал директор СибНИА Владимир Барсук. По его словам, «Партизан» — биплан смешанной конструкции, который будет оснащён всем системами, представленными на Международном авиационно-космическом салоне 2021 года. Собрать самолёт должны к декабрю 2022.

На данный момент самолёт прошёл серию аэродинамических испытаний. Были проведены необходимые мероприятия по улучшению управляемостью самолётом на малых скоростях, в результате чего «удалось обеспечить управляемый полёт на углах атаки 60 градусов». При этом самолёты летают на углах атаки порядка 25-27 градусов.

Как отмечается, в скором времени планируются испытания технологий короткой посадки. «Для того, чтобы уложиться в технические требования, мы должны заходить на посадку на скорости 25-30 км/ч, самолёты нормально на этой скорости не летают. Это так называемые вторые режимы, близкие к сваливанию самолёта в штопор. На этой границе нужно обеспечить заход на посадку и соответствующую управляемость», — рассказал Владимир Барсук.