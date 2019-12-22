В России создадут сервис для удобного просмотра кино со смартфонов

В основном сервис будет показывать веб-сериалы. Сообщается, что доступен он будет только со смартфонов и планшетов. Специфика экранов этих устройств предполагает особый подход к созданию контента для них. Например, в вертикальных сериалах не может быть сцен с большим количеством людей. Продолжительность эпизодов, как правило, составляет 10-15 минут. Целевая аудитория таких сериалов — молодые люди в возрасте от 14 до 20 лет.

Из запланированных проектов представители Okko назвали «Вампира Алёшу» об упыре-пацифисте, «Секс-терапию» о том, как семейная пара преодолевает кризис отношений, и «Риелторку» о девушке-риелторе.