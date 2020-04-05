В России создадут систему для идентификации людей, возвращающихся из-за рубежа

О нововведении пишет ТАСС. Согласно информации агентства, вышеперечисленные ведомства должны обеспечить создание единой информационной системы по идентификации россиян, возвращающихся из иностранных государств. Её необходимость обусловлена коронавирусной инфекцией COVID-19.

Система должна исключить риски распространения болезни от таких людей. В документе указано, что система будет учитывать и возможные нарушения вернувшимися россиянами режимов самоизоляции и карантина.

ТАСС также напоминает, что ранее глава Минкомсвязи рассказывал о создании системы отслеживания россиян, которые контактировали с заражёнными коронавирусом. Система будет работать на основе данных мобильных операторов о местоположении смартфонов.