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В России создадут систему для идентификации людей, возвращающихся из-за рубежа
Как она будет работать, пока неясно
В России создадут систему для идентификации людей, возвращающихся из-за рубежа. Этим должны заняться Минкомсвязь и Министерство иностранных дел (МИД) России.
О нововведении пишет ТАСС. Согласно информации агентства, вышеперечисленные ведомства должны обеспечить создание единой информационной системы по идентификации россиян, возвращающихся из иностранных государств. Её необходимость обусловлена коронавирусной инфекцией COVID-19.
Система должна исключить риски распространения болезни от таких людей. В документе указано, что система будет учитывать и возможные нарушения вернувшимися россиянами режимов самоизоляции и карантина.
ТАСС также напоминает, что ранее глава Минкомсвязи рассказывал о создании системы отслеживания россиян, которые контактировали с заражёнными коронавирусом. Система будет работать на основе данных мобильных операторов о местоположении смартфонов.