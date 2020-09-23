В России создадут систему для распознавания агрессивных людей

Инвесторами выступили Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущие суверенные фонды Ближнего Востока.

Сейчас разработки NtechLab обеспечивают высокую точность при распознавании лиц на видео. Они использовались для контроля соблюдения карантинного режима, наблюдения за массовыми скоплениями людей. Помимо новой системы распознавания агрессии стартап хочет создать технологию распознавания автомобилей, в том числе для отслеживания транспортировки бытовых отходов и соблюдения правил их переработки.

Напомним, в 2016 году NtechLab запустил приложение FindFace, которое позволяло найти по фотографии профиль человека во «ВКонтакте».