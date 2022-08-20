В России создадут систему «Млечный путь» для контроля за космосом

Сегодня в 11:36
1 мин.
В России создадут систему «Млечный путь» для контроля за космосомЧтобы предотвращать опасные ситуации
Сегодня стало известно, что в России планируется создание обновлённой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве «Млечный путь». В неё войдут 65 телескопов.
Помимо телескопов в системе контроля за космосом будут и космические аппараты. Запуск первого спутника мониторинга околоземного пространства запланирован на 2027 год.
Полностью же система «Млечный путь», по задумке, должна запуститься в 2035 году.