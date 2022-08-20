Наука и технологии
Сегодня в 11:36
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В России создадут систему «Млечный путь» для контроля за космосом

Чтобы предотвращать опасные ситуации
Сегодня стало известно, что в России планируется создание обновлённой автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве «Млечный путь». В неё войдут 65 телескопов.
В России создадут систему «Млечный путь» для контроля за космосом

Помимо телескопов в системе контроля за космосом будут и космические аппараты. Запуск первого спутника мониторинга околоземного пространства запланирован на 2027 год.

Полностью же система «Млечный путь», по задумке, должна запуститься в 2035 году.

Источник:РБК
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