В России создадут скоростные боевые беспилотники для работы в паре с истребителями

В сообщении корпорации сказано, что разрабатываемые аппараты будут иметь высокий боевой потенциал. Они будут образовывать единую систему с другими различными самолётами.

Когда такие беспилотники поступят на вооружение, в корпорации не сообщили. Помимо данной информации «МиГ» поделилась сведениями о новейшем комплексе МиГ-35. Сейчас, по словам представителей корпорации, несколько истребителей уже проходят освоение заказчиком, то есть Минобороны России. Напомним, МиГ-35 относится к поколению «4++», характеристики которого максимально приближены к пятому поколению.

Кроме того, «МиГ» проводит модернизацию всепогодных истребителей-перехватчиков МиГ-31.