В России создадут специальный парашют для обучения подростков десантированию

Об этом ТАСС рассказал главный конструктор по парашютостроению холдинга «Технодинамика» Алексей Козин. Специальный парашют сможет поднимать человека и снаряжение весом до 120 килограммов. Прыжки с таким парашютом смогут совершать подростки весом более 60 килограммов. У изделия будет круглый купол. Кроме того, оно будет отличаться повышенным ресурсом применения по сравнению с имеющимися учебно-тренировочными системами.

Парашют смогут применять в том числе в ДОСААФ. Сейчас Аэроклуб ДОСААФ России проводит программу Московского центра «Патриот.Спорт» «Юный парашютист». По ней обучают подростков от 14 до 18 лет.