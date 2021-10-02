В России создадут специальный парашют для обучения подростков десантированию

Наука и технологии
Сегодня в 18:54
1 мин.
В России создадут специальный парашют для обучения подростков десантированиюНужно, чтобы человек весил более 60 килограммов
Холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех» разрабатывает новейшую учебно-тренировочную парашютную систему для подростков. С её помощью будут обучать навыкам десантирования.
Об этом ТАСС рассказал главный конструктор по парашютостроению холдинга «Технодинамика» Алексей Козин. Специальный парашют сможет поднимать человека и снаряжение весом до 120 килограммов. Прыжки с таким парашютом смогут совершать подростки весом более 60 килограммов. У изделия будет круглый купол. Кроме того, оно будет отличаться повышенным ресурсом применения по сравнению с имеющимися учебно-тренировочными системами.
Парашют смогут применять в том числе в ДОСААФ. Сейчас Аэроклуб ДОСААФ России проводит программу Московского центра «Патриот.Спорт» «Юный парашютист». По ней обучают подростков от 14 до 18 лет.