В России создадут «стайные» реактивные беспилотники

Как пишет «РИА Новости», многоцелевой беспилотный комплекс называется «Молния». Реактивные дроны в его составе планируют запускать с самолёта-носителя.

«Стая» таких беспилотников сможет прорвать вражескую систему противовоздушной обороны (ПВО) или вести групповую радиоэлектронную борьбу вместе с пилотируемыми самолётами. Кроме того, дроны могут выступать в качестве отдельных высокоточных управляемых боеприпасов или разведчиков-целеуказателей.

Скоро должны начаться опытно-конструкторские работы (ОКР) по «Молнии». Сообщается, что беспилотники комплекса будут выглядеть как крылатые ракеты. У них будет удлинённый фюзеляж, реактивный двигатель и складывающееся крыло. Отмечается, что истребитель пятого поколения Су-57 сможет нести восьми таких аппаратов во внутрифюзеляжных отсеках.