В России создадут свою Википедию

Деньги из госбюджета получит издательство «Большая Российская энциклопедия». О том, что этот ресурс станет отечественным конкурентом «Википедии», ещё три года назад говорил директор Российской национальной библиотеки. Тогда Дмитрий Медведев собрал рабочую группу по вопросу создания цифровой энциклопедии.

Средства, которые получит от государства проект, будут потрачены на аренду помещений, зарплату людям, оплату подписки на необходимую при создании литературу, съёмки в музеях и других учреждениях культуры, использование архивных материалов, разработку ПО и проведение экспертизы. Сколько в итоге потребуется денег, не сообщается. Когда российская «Википедия» начнёт работать, тоже неизвестно.

Зачем это вообще нужно? Гендиректор библиотеки заявлял, что россиянам необходим альтернативный источник энциклопедической информации.