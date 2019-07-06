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В России создадут свою Википедию

Чтобы был альтернативный источник информации
Скоро в России может появиться своя цифровая энциклопедия, конкурент «Википедии». Минкомсвязь уже подготовила законопроект, описывающий правила выделения субсидий на создание «общенационального интерактивного энциклопедического портала».

Деньги из госбюджета получит издательство «Большая Российская энциклопедия». О том, что этот ресурс станет отечественным конкурентом «Википедии», ещё три года назад говорил директор Российской национальной библиотеки. Тогда Дмитрий Медведев собрал рабочую группу по вопросу создания цифровой энциклопедии.

Средства, которые получит от государства проект, будут потрачены на аренду помещений, зарплату людям, оплату подписки на необходимую при создании литературу, съёмки в музеях и других учреждениях культуры, использование архивных материалов, разработку ПО и проведение экспертизы. Сколько в итоге потребуется денег, не сообщается. Когда российская «Википедия» начнёт работать, тоже неизвестно.

Зачем это вообще нужно? Гендиректор библиотеки заявлял, что россиянам необходим альтернативный источник энциклопедической информации.

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