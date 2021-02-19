Наука и технологии
Сегодня в 21:10
В России создадут танк-робот на базе «Арматы»
Но серийно выпускать не будут
Индустриальный директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сообщил, что в России могут создать танк-робот на тяжёлой гусеничной платформе «Армата». Однако серийно производить его не планируют.
По его словам, из Т-14 можно сделать автономного боевого робота. То есть получится «большой и мощный беспилотный танк». Оздоев утверждает, что «Армату» уже опробовали в такой роли.
Тем не менее, производить Т-14 серийно в беспилотном варианте не будут. Танк-робот будут использовать для обкатки технологий. «Однако это хорошо демонстрирует высоту планки, которую мы себе поставили», — подытожил Оздоев.
Он также отметил, что танк, подобный «Армате», появится у других стран мира не скоро. Боевая машина обладает высоким уровнем автоматизации. Танк может сам искать цели, например.