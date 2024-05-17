В ​​России создадут тепловизионную систему против атак беспилотных катеров

Осломенко отметил нехватку тепловизионного оборудования у военнослужащих, что крайне важно, поскольку большинство атак беспилотных катеров происходит в ночное время. В настоящее время компания адаптирует свои тепловизионные прицелы и системы целеуказания для использования с модернизированными пулеметами Калашникова и другим стрелковым оружием, таким как «Корд», для эффективной борьбы с этими угрозами. Разработка ведется в сотрудничестве с Черноморским флотом.

Новые приборы позволят обнаруживать цели на расстоянии более одного километра. Кроме того, Осломенко подчеркнул важность оснащения палубных вахтенных тепловизионными биноклями для определения азимута приближающихся беспилотных катеров, что позволит артиллеристам оперативно реагировать.