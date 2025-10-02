В России создадут ударопрочный композит для беспилотников на основе 3D-ткани

«Мы не просто создаем материал с эффективными прочностными характеристиками, но и организовываем его скоростное и экономически оправданное производство. Отказ от трудоемкой ручной послойной выкладки позволит значительно снизить себестоимость и вывести на рынок доступный высококачественный углепластик отечественного производства», — отметили в компании «Карбонтекс».

Первые образцы материала планируют выпустить в 2025 году, а серийное производство начнется в 2026-м. К 2027 году компания рассчитывает занять до 10% российского рынка углепластиков.