В России создадут ударопрочный композит для беспилотников на основе 3D-ткани

Опубликовано 02 октября 2025, 20:401 мин.
В России создадут ударопрочный композит для беспилотников на основе 3D-тканиВсё для защиты
В России готовится первое серийное производство листового композитного материала на основе 3D-ткани, который будет использоваться в корпусах беспилотников и других авиационных конструкциях, пишуь «Известия». Главное отличие нового материала от обычного многослойного углепластика — использование 3D-ткани российского производства, что делает его прочнее при ударах и устойчивее к повреждениям. Например, к расслоению под нагрузкой или при обработке.
«Мы не просто создаем материал с эффективными прочностными характеристиками, но и организовываем его скоростное и экономически оправданное производство. Отказ от трудоемкой ручной послойной выкладки позволит значительно снизить себестоимость и вывести на рынок доступный высококачественный углепластик отечественного производства», — отметили в компании «Карбонтекс».
Первые образцы материала планируют выпустить в 2025 году, а серийное производство начнется в 2026-м. К 2027 году компания рассчитывает занять до 10% российского рынка углепластиков.