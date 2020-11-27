В России создадут вакцину одновременно от коронавируса и кори

Об этом журналистам рассказал заведующий отделом зоонозных инфекций и гриппа Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков.

Особенность новой вакцины в том, что она будет формировать иммунитет и от COVID-19, и от кори. Препарат разрабатывается на основе рекомбинантного вируса кори «Ленинград-16». Он уже более 40 лет применяется в качестве базы для вакцины от кори, которую используют и для вакцинации детей.

В настоящее время новая вакцина испытывается на лабораторных животных. Во время этих работ учёные будут выбирать конкретный штамм для компоновки профилактической вакцины. Если испытания на животных покажут безопасность и эффективность вакцины, то её начнут испытывать на людях.