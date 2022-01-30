В России создадут воздушный штаб для военных беспилотников

Наука и технологии
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В России создадут воздушный штаб для военных беспилотниковЭто увеличит дальность их действия
Стало известно, что в России появятся специальные летающие командные пункты для управления группами ударных беспилотников. Они смогут контролировать новое поколение дронов и наносить с их помощью удары.
Летающие штабы будут сделаны базе как самолёта, так и вертолёта. В них будут находиться рабочие места для операторов дронов, а также оборудование связи. Можно будет контролировать из штаба группировку разных по размеру и назначению беспилотных летательных аппаратов.
Такие штабы закроют одну из проблем беспилотников — недостаточную дальность действия. Как пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин, сейчас даже крупные аппараты могут работать на удалении от наземных станций управления максимум в 200–250 км. Воздушный командный пункт увеличит радиус по крайней мере вдвое.
Источник: Известия