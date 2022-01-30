В России создадут воздушный штаб для военных беспилотников

Летающие штабы будут сделаны базе как самолёта, так и вертолёта. В них будут находиться рабочие места для операторов дронов, а также оборудование связи. Можно будет контролировать из штаба группировку разных по размеру и назначению беспилотных летательных аппаратов.

Такие штабы закроют одну из проблем беспилотников — недостаточную дальность действия. Как пояснил военный эксперт Владислав Шурыгин, сейчас даже крупные аппараты могут работать на удалении от наземных станций управления максимум в 200–250 км. Воздушный командный пункт увеличит радиус по крайней мере вдвое.